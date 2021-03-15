翁茂鍾案衍生諸慶恩冤案，高檢署吳怡明今說明聲請再審理由。（陳志賢攝）

富商翁茂鍾與法界人士不當交往，除有40名司法檢調人員遭行政調查懲處，當年翁衍生的「諸慶恩偽造定存單」冤案，台灣高檢署認為當年高等法院對諸慶恩案判決有諸多重大瑕疵，並以有新事證為由，今向高院聲請再審。高檢署強調，希望提再審能還諸慶恩清白，也還給家屬公道。

高檢署認為，高等法院當年對於諸慶恩提出對自己有利的證據，例如提出百利達的統計表及利息的截本等資料，加上同案無罪被告均證稱百利達的NCD有效，但高院當時卻沒有調查；此外，百利達銀行1999年函覆財政部的函文，高院也未採納。另外，高院民事庭判決則證明怡華公司當初並未因諸慶恩案受有任何損害。

高檢署指出，1990年翁茂鍾旗下的怡華公司以本票及憑證向百利達銀行（現改名法國巴黎銀行）申請1000萬美元信用額度，進行股票選擇權投資，不料最後慘賠946萬美元，無力償還；百利達銀行1997年向台北地院提告，要求怡華公司償債。

此時，怡華財務副總吳仙富突向台南地檢署自首，指當時用來向百利銀行借款擔保的本票及相關憑證，是他所偽造，與公司無關，時任南檢承辦檢察官的曲鴻煜及檢察長方萬富採信其說法，予以起訴，台南地院則依偽造文書罪判吳仙富2年徒刑、緩刑3年，免關確定。

因吳仙富扛責，法院認定怡華不知情，判免賠946萬美元確定後，翁茂鍾轉而向時任台北市調查處主任秦台生檢舉，指控百利達銀行資產負債管理部經理諸慶恩，涉嫌利用假的定存單向怡華追債，秦台生當年報請北檢指揮偵辦後，諸慶恩因此被起訴。

諸慶恩一審獲判無罪，二審卻改判4月徒刑、緩刑3年，諸除自己提上訴，亦請高檢署為其利益上訴，但最高法院審理期間，諸抑鬱離世，最高法院卻對檢方上訴部分，以被告死亡判決不受理，另諸上訴部分，則予以駁回，造成一案兩種裁定結果的離譜情形。

怡華公司原本不是直接被害人，因諸慶恩被判有罪確定，遭怡華在免提500萬訴訟費情形下，提告諸求償5.4億元，因諸病故，民事訴訟由諸的一對幼女承受；諸妻不堪折磨，拋棄繼承，幼女則辦理限定繼承，直到2004年法院才判2人免賠確定。

翁茂鍾案爆發後，司法院、法務部分別針對與翁不當交往的司法檢調人員進行調查，認定有40人有不當接觸，包括偵辦翁相關案件的前台南地檢署檢察官曲鴻煜及檢察長方萬富、調查官秦台生與翁有不當往來，進行行政懲處。

法務部並要求高檢署、台北地檢署、台南地檢署及台中高分檢署，針對與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」、「諸慶恩偽造定存單案」、「怡安公司內線交易案」及「應華炒股案」4案重啟調查。高檢署今針對「諸慶恩偽造定存單案」向高等法院聲請再審。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )