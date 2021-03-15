副研究員鄒倫。（陳人齊攝）

生藥所長張俊彥。（陳人齊攝）

大腸癌連續13年高居國內10大癌症之首，不但治癒難度高，就算患者服用標靶藥物後仍經常可見副作用。國衛院生技與藥物研究所日前在經濟部技術處科技專案支持下，研發出小分子抗癌藥物傳輸系統DBPR115，可減少20％的藥量達到當今標靶藥物的抑制效果，在動物實驗中已知對大腸直腸及胰臟腫瘤具不錯療效。

國衛院今天召開記者會宣布這項好消息，生技與藥物研究所長張俊彥今天表示，癌症藥物投入劑量越高雖然效果也越好，但隨之而來的副作用也會越大，因為目前的標靶藥物仍無法只讓獨藥投放在癌細胞身上，仍然會破壞其他健康的細胞組織，但這次研發出的DBPR115則僅需過去標靶藥物20％的藥量，就達到抑制大腸直腸、胰臟腫瘤的相同效果，而透過減低藥量就能減少病患的副作用。

張俊彥指出，這項研究目前已完成臨床前試驗，並在去年12月15日向美國食品藥物管理局（FDA）提出試驗中新藥（Investigational New Drug，IND）申請，今年1月15日則獲美國FDA核准執行第一期臨床試驗，是國內第一個本土研發抗癌藥物傳輸系統的具體成功案例。

生藥所副研究員鄒倫表示，目前市售的傳輸系統類標靶藥物大多使用抗體結合抗原的技術，但癌細胞有時會將抗原脫落，造成抗體藥物找不到目標，這時候就會誤殺其他健康細胞，但DBPR115則能透過癌細胞所釋放的信號來辨識癌細胞位置，而在這次先前的動物實驗中，將DBPR115結合大腸直腸癌、胰臟癌藥物的治療效果都不錯，至於能否適用到其他癌症，則有待進一步驗證。

鄒倫指出，這款藥物在2016年的臨床前試驗就與國內藥廠完成技轉，歷經4年時間再通過美國FDA認可進入第一期臨床試驗，可說是已度過最危險的研發低谷期，未來若研發經費充足，最快可望於5年後完成開發，接著再力拚2年內上市。

而這款DBPR115標靶藥物，也在台灣、美國、新加坡、日本、南非、大陸、澳洲、俄羅斯等17個國家獲得專利，鄒倫表示，這項技術不論在台灣或是全球，都處在領先地位，若接下來能完成開發不但將擁有相當大的商機，也能幫助許多癌症病人。

(中時 )