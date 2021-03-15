遊艇考照題庫。（潘千詩翻攝）

交通部航港局宋姓技佐涉利用系統漏洞，收賄發放遊艇駕照遭起訴。立法院交通委員會今日邀請交通部及航港局就遊艇駕照弊案做專題報告。立委質疑，「買照」商機恐跟遊艇考照上千題艱澀、不貼近實務的題庫有關。航港局表示，測驗題庫正在委外編修，預計在10月底前完成。

林俊憲表示，宋姓技佐職掌業務為補、換遊艇駕照，10多年來透過「海運技術人員管理系統」漏洞，輸入假駕照號碼，補換新的照給未考試的民眾，且宋姓技佐收錢給照做出口碑，竟有2000多張駕照在中部航務中心補發，是很明顯的異常，除監理機制出問題，遊艇駕照試題可能也是讓民眾寧願花錢不願考試的原因。

林俊憲說，2020年遊艇與動力小船駕駛測驗題為例，其中第26到31題都在問駕駛違法後須面臨的處分年限，是「死背數字題」，連律師、司法官的考試都沒這樣考。

林佳龍表示，若是自己來考，也會有點頭痛，試題要有辨識度、問題要重要，今年10月編修一定會全面性檢討。航港局表示，民眾反映試題過於艱澀，未提升駕訓機構教學品質並落實航行安全教育，正在委外編修題庫，預計110年10月底前完成。

另外，航港局提出的防弊機制及精進作為，包含：強化複核及勾稽機制、檢討各層級人員審核權限、修正申辦系統、落實輪調制度，原則上3年輪調一次、提供多元測驗方式、全面檢討各類民眾申辦案件標準作業程序，在現地辦理專案稽核。

洪孟楷質詢指，航港局的精進作為是落實輪調，顯然過去未落實，交通部應快刀斬亂麻，責成其他海陸空單位清查有無類似情況，否則同1人在同1職位過久容易出現弊案。林佳龍表示，航港局確實沒有警覺、「便宜行事」，已要求公路、航空單位都要徹底落實輪調制度。

(中時 )