台南藝術博覽會（簡稱台南藝博）14日落幕，採藏家分眾策略帶領產業串聯、官方合作、學術結合，總計參觀人次突破8,500，近千件藝術作品售出，畫廊協會估計，4天藝博展期為台南市創造觀光消費與產業等周邊產值6,500萬元。

首創藏家分眾策略獲得成效，據大會統計，逾3成展商表示，今年購藏者中7成以上皆為新開發的收藏家。臺南在地畫廊水色藝術工坊表示近7成藏家為新面孔，以青壯輩知識份子居多。

台南新藝獎藝術家也獲利於藏家分眾策略，在大新美術館展出的葉仁焜本屆成績最佳，售出9件作品。張郁田的雕塑在水色藝術工坊的推廣下，多件多版次售出。在加力畫廊展出的潘勁，錄像作品覓得藏家，為即將於18日開始的臺南新藝獎展覽揭序。

產業方面，台南藝博串聯南部的會員、美術館等單位，組成南方館際聯盟，與在地的臺南市美術館合作貴賓活動，參訪當期展覽及美術科學研究中心，並推出講座《如何延長藝術品的壽命》，與收藏家分享最新的藝術品保存概念。

(工商 )