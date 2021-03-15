繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布創辦人暨執行長黃仁勳將於4月12日至16日舉辦的GPU技術大會（GTC21）邀請著名的AI先驅Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton以及Yann LeCun等人與會。此外，黃仁勳將於台灣時間4月12日晚上11點半的主題演說揭開活動序幕，並帶來令人興奮的最新消息，中文版主題演說將於台灣時間4月13日早上9點上線。

Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton、及Yann LeCun因推動深度學習革命的突破而榮獲2018年ACM圖靈獎（Turing Award），亦稱為諾貝爾運算獎（Nobel Prize of computing）。他們的貢獻鞏固了AI技術於全球的擴散及應用，從人臉辨識到自然語言處理，再到機器人等領域。Yoshua Bengio是蒙特婁大學教授及蒙特婁學習演算法研究院（Montreal Institute for Learning Algorithms）主任；Geoffrey Hinton是多倫多大學教授及Google研究人員；Yann LeCun是紐約大學教授及Facebook首席AI科學家。

預計將有超過十萬名開發者、業界領導者、創意人員等報名參加，其中包含資料中心基礎架構領域中的CxO及IT專業人員。本活動為免費報名註冊，欲觀看主題演說則無需報名。而除了上述三位圖靈獎得主外，主要演講者亦包含Microsoft Azure企業副總裁Girish Bablani、Walmart資料科學主任John Bowman、Facebook研究工程師Soumith Chintala、Arm IP產品事業群總裁Rene Haas、VMware雲端平台資深副總裁兼總經理Krish Prasad等。

來自其他上百個企業與組織的領導者也將發表演講，包含阿里巴巴（Alibaba）、亞馬遜（Amazon）、拜耳（Bayer）、花旗銀行（Citibank）、Google、Grubhub、哈佛醫學院（Harvard Medical School）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、IBM、LinkedIn、麻省理工學院（MIT）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）、普林斯頓大學（Princeton University）、Salesforce、軟銀（SoftBank）、Spotify、史丹佛大學（Stanford University）和福斯集團（Volkswagen AG）。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，GTC匯集眾多開發者、研究人員和企業領導者並形成龐大的生態系，他們正透過AI和加速運算改變世界。今年我們帶來有史以來最強大的內容規劃，包含邀請到Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton和Yann LeCun，以及1,300場專注於運算和網絡等各面向的演講。沒有比GTC更能看到未來以及瞭解如何形塑未來的場合了。

GTC的獨特之處在於其支援AI、資料科學、高效能運算、繪圖、邊緣運算、網路和自主機器領域中最先進的研究，並為開發者、研究人員、企業領導者和學生提供橫跨各領域的直播與隨選播放的預錄內容。

近年來，GTC逐漸聚焦在往往以AI突破進行開發和部署的雲端與企業運算領域。主題演說和其他演講內容為各領域的CxO和IT領導者提供關於如何配置安全且加速的資料中心的最新資訊。這些資料中心支援包括AI、機器學習和自然語言處理的現代作業負載。

與會者將有多種與演講者和其他參與者互動的方式。Connect with Experts讓與會者可以報名特定主題，並由位於美國、歐洲和亞洲的NVIDIA專家親自為與會者解惑。Dinner with Strangers讓與會者可以透過輕鬆、小組討論的過程，針對各種有趣的主題進行互動。大會期間，註冊報名者皆能透過搜尋其他與會者或講師，進行聯繫與交流。

GTC亦有由NVIDIA Inception主持的新創公司議程，預計將有300家新創公司針對AI新創主題發表演講。此外，針對創投的AI Day將展示與NVIDIA Inception合作的創投公司加速AI新創版圖的擴張。演講嘉賓包括來自AI、資料科學和加速運算的領先創投高階主管、創辦人和管理合夥人。

開發人員將有機會透過NVIDIA深度學習機構獲得世界級的訓練以學習新技能。DLI課程透過深入的培訓、實作訓練以及NVIDIA開發平台，提供強大的學習經驗。DLI實作坊將涵蓋從深度學習基礎到自然語言處理，再到加速運算等領域的一系列主題。針對GTC免費註冊的與會者提供簡短的實作訓練課程，而欲參加全天DLI訓練費用則為249美元。

GTC透過專為少數族群服務的機構如Prairie View A&M、美國傑克森州立大學（Jackson State University）和美國漢普頓大學（Hampton University），以及包括Black in AI和LatinX in AI在內的組織合作，為少數族群提供獲得資源和深度學習訓練的機會。在活動前後也將提供更多的交流和教育機會。

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