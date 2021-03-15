許成瑋用新的設計思維從製版、裁皮、一針一線的縫紉，打造出細緻的手工皮革製品。（新北市文化局提供）

空軍三重一村就是2人剛交往時的約會地點之一，加入了樂活創意家的駐村計畫，算是實現2人多年來的心願。（新北市文化局提供）

38歲許成瑋畢業於雲科大工業設計學系，是土生土長的在地三重人，6年前為累積求婚素材買了新手機，卻找無滿意的手機皮套，他乾脆自己動手做，竟一頭栽進皮革的研究世界，用新的設計思維從製版、裁皮、一針一線的縫紉，打造出細緻的手工皮革製品，近日以「Bluecat」工作室進駐空軍三重一村，鼓勵更多藝術創作者勇於追求夢想。

空軍三重一村推動樂活創意家駐村計畫，開放4間眷舍作為駐村空間，其中17號眷舍的Bluecat工作室，是由有著浪漫職人性格的樂活創意家許成瑋進駐，承襲細緻的皮革工藝，並以嚴選原料品質聞名。這樣的他，當初會如此一頭栽進皮革的世界，竟是與終身大事有關。

許成瑋笑說，當時為了做出自己滿意的皮套，參閱了許多書籍自學研究，為此還比購入手機花上好幾倍的金錢與心力，連當時的未婚妻黃筱穎都加入討論，沒想到後來他不只做出興趣，還做出了心得，甚至毅然決然的創立了自己的皮革品牌，至今已經5個年頭。

最巧的是，空軍三重一村就是2人剛交往時的約會地點之一，許成瑋笑說，因為自己是在地三重人，2人有空閒時就會騎著機車在三重大街小巷亂晃，意外發現這個別具氛圍的秘境，當時就希望可以為在地有所貢獻，沒想到多年後，加入了樂活創意家的駐村計畫，算是實現多年來的心願。

許成瑋介紹，家庭式工廠曾是三重繁榮景象的象徵，而新生代的Bluecat將在地老師傅的工藝串接，發揚在地職人文化，前來參觀的民眾可以看到一張皮革原貌，如何透過設計師的雙手，將純粹的傳統工藝，用新的設計思維從製版、裁皮、一針一線的縫紉，打造出細緻的手工皮革製品，並嚴選原料品質，累積良好的口碑。

工作室內也展示執業中的二戰時代老車縫機，是許成瑋特意尋來的古董機型，為了讓車縫製品時能穩定品質，甚至發揮工業設計所學，親自與好友研究改機，並保留齒輪痕，搭配嚴選的日本車縫線，讓製品更有復古的風味。現在踏入工作室內，就可聽到這台阿嬤年紀的老車縫機，執業時的答答車縫聲，似乎講述著時光的故事。

(中時 )