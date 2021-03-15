漫畫家葉明軒日前列出台灣最常見的12道「難吃便當配菜」，引起廣大共鳴，其中一道看起來像捲曲的電話線、又有點像海帶的東西到底是啥？許多人都叫不出實際的名稱，營養師程涵宇解答其實它叫「海茸」，而且營養價值超高。

葉明軒日前畫出12道常見難吃便當菜，包括三色豆、紅蘿蔔、洋蔥、茄子等，其中有一道被稱作「電話線」，引起眾人好奇，它到底實際名稱叫做甚麼，營養師程涵宇在臉書指出，捲捲電話線就是海茸。

程涵宇表示，海茸的營養價值很高，含有豐富的維生素Ａ，不但可以顧眼睛，還能增強免疫力；維生素B6有助於皮膚、神經健康；鈣、鎂則可以顧骨頭、牙齒；鐵可以抗疲勞；膳食纖維有助於腸道健康，很適合不太愛吃青菜的人用海茸取代；同時海茸的熱量非常低，100公克才25大卡，是營養高的便當菜。

對於有網友詢問，海茸是不是海帶家族？程涵宇表示，海茸和藻類是一家。還有網友抱怨有些店家的海茸硬到咬不動，有內行人解釋，那是泡發的關係，因為沒有用化學藥劑、單純用水去泡發至少要泡半天以上，所以吃到較硬的其實反而比較安心。

貼文一出，網友紛紛回應「吃了十多年，我居然叫不出這配菜的名字」、「我一直以為他是海帶」、「長知識了，從小就愛吃的食材又可以補充滿滿營養」、「海洋的食物 好像熱量都很低」、「有些便當店真的煮得不好吃」、「看你介紹後覺得應該要選一下了」。

網點名"12道最難吃便當菜"

(中時新聞網)