維繫感情是一門學問，有些人只要一談戀愛就會全身淪陷，把一切都傾注在感情上，但愛得太用力反而會造成雙方壓力，搜狐網命理專欄就公開3大在感情中總是愛而不得的星座，愛得越深越是容易分手。

▍摩羯座

感情裡的摩羯座是個事事追求細節且認真的人，尤其是剛戀愛的時候，什麼都不懂的摩羯更是無畏，摩羯喜歡誰就會付出自己的全部，不論對方是否需要，摩羯都會把自己喜歡的東西給戀人。此時，戀人就是摩羯座生活的中心，所以另一半只要稍微疏忽摩羯，都會讓他們不開心，希望戀人給出解釋。

當感情趨於平淡的時候，摩羯仍舊在熱戀，因此希望戀人也可以保持熱戀狀態，當戀人不按照摩羯所說的去做的時候，摩羯就一定會和戀人爭執，認為對方不愛自己了，當彼此在感情裡的狀態不在同一頻率的時候，自然很容易分手。

▍金牛座

金牛座在第一次戀愛的時候就會花光自己所有的力氣，金牛並不知道什麼是適可而止，也不懂得要有所保留，只知道把自己的愛意全部表達出來。

金牛的愛意是任性、胡鬧、佔有、猜忌以及眼淚，但通常另一半會看不懂這些行為背後的愛意，只覺得和金牛相處很累，金牛明明很想要挽留戀人，但所做的事情卻總是讓對方想加速離開，因此金牛是愛而不得也難守所愛的代表。

▍獅子座

在感情中，獅子深愛對方的時候，會希望對方什麼都可以聽自己的，想要完全掌握戀人的動態，獅子會強勢的告訴對方：穿什麼衣服好看、什麼工作才是適合的，甚至回家要多陪父母等。

獅子座總是想要幫戀人安排好一切，總怕戀人會做不好，但只會令人感受到佔有和控制慾，讓戀人覺得自己和獅子的地位是不平等的，因此會漸漸出現想要擺脫獅子的想法，但獅子卻還不自知。

(中時新聞網)