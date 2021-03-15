比起毫無壓力的談戀愛，婚姻是現實的柴米油鹽醬醋茶，想當個賢內助絕非簡單的事情，運勢命理網站「靈匣網」就分享，雙魚、天蠍、金牛、獅子、水瓶座是5大最具婚姻智慧的星座女，對於經營婚姻超有一套，堪稱新時代女性的榜樣。

▍雙魚座：剛柔並濟

雙魚座性格溫柔且聰明有智慧，是典型的外柔內剛之人，雖然外表柔弱溫順，內心卻異常堅定執著。她們渴望愛情重視家庭，一旦自己的愛情受到威脅或家庭受到損害，她們便會奮不顧身全力保護自己的婚姻，與其他女人不同的是，雙魚女不會大鬧特鬧，更不會玩一哭二鬧三上吊的庸婦把戲，她們個性剛柔並濟，用自己的溫柔和智慧重新喚起對方的良知，讓對方心存愧疚，迷途知返。這樣的女性無疑是智慧的，是值得稱道的。

▍天蠍座：驕傲自信

天蠍座高冷神秘、驕傲自信，生活中的她們對愛情充滿了嚮往，對婚姻充滿了憧憬，她們心底善良心直口快，有著非常強烈的自尊心。她們對待愛情無比忠貞，對待家庭十分負責和愛護，一旦自己的婚姻受到威脅，她們就會脫下高冷的外衣，首先反省自己，然後迅速做出對策。驕傲自信的天蠍座不會哭著喊著去祈求對方的回心轉意，而是用聰明和智慧令對方選擇重歸家庭。

▍金牛座：巧手持家

金牛座心靈手巧，性格溫柔善良，是典型的賢妻良母型的持家女性。生活中的她們，不僅孝敬老人、關愛丈夫、疼愛孩子，更是操持家務的高手，她們精明能幹，可以用一分錢的金錢辦成一元錢的效果，是非常會過日子的好主婦。當與丈夫遇到矛盾或衝突時，她們永遠不會和丈夫爭鋒相對，只會輕聲細語好言相勸，或據理力爭以理服人，最後兩人意見達成一致，很順利解決矛盾，在婚姻中充滿了智慧。

▍獅子座：獨立勇敢

獅子座女性氣場強大、獨立勇敢，小女子勝過大丈夫，絕對是居家過日子的好手。生活中的獅子女有些強勢，但在她們強悍的外表下，是一顆柔情似水的心，她們上得廳堂下得廚房，不僅愛家庭、愛丈夫，更情願為另一半分擔家庭重擔。和男人一樣外出打拼，努力工作養家糊口，是新時代女性的代表，願意當家庭的精神支柱，因此她們的婚姻很美滿幸福。

▍水瓶座：聰明理智

水瓶座的女性很理智，生活中的她們優雅大方頭腦睿智，能說會道，有著較高的個人素質，是典型知性美女的代表。她們把婚姻和家庭視作自己的生命，會精心經營愛護有加，加上她們有著很高的生活品味，有知識懂禮貌，待人接物大方得體，擅長把家庭氛圍營造的溫馨又甜蜜，是男人心目中理想的好太太。

(中時新聞網)