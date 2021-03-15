心導管手術前(血管堵塞)。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

心導管手術後(血管已打通)。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

馮致中醫師強調預防心肌梗塞首要做到的就是戒菸，以及低油、低糖、低鹽及高纖的健康飲食方式。（大甲李綜合提供／陳淑娥台中傳真）

29歲李先生是一名醫療人員，日前大夜下班後去西濱騎越野車，不到1個半小時，突因急性心肌梗塞，昏迷在路邊險猝死，幸被路人施行心肺復甦術，送大甲李綜合救治並保住性命，研判係因工作繁忙，長期生活作息不正常所致。

李先生日前大夜下班後立刻和同學相約去西濱騎越野車，騎不到1個半小時，便開始覺得胸悶、呼吸急促，還來不及路旁停車休息就失去意識，連車帶人倒下去，醒過來時，已被好心路人施行心肺復甦術，並送往大甲李綜合醫院救治。

一般認為心肌梗塞患者多在50歲以上，但李先生只有29歲，且看來也不胖。心臟內科醫師馮致中深入了解李先生病史後，發現其生活作息非常不正常，好幾年的時間，當工作壓力大時，會抽菸抒解壓力。

另一方面，由於醫院工作繁忙，經常隨便吃，甚至一碗泡麵解決一餐；體檢報告發現血壓有點高，但李先生認為自己還年輕，且認為每次騎完越野車血壓就恢復正常，所以沒放在心上，直到這次差點猝死在路邊，自己也嚇一跳。

馮致中強調，急性心肌梗塞治療首重「黃金時間」，儘早打通阻塞血管以救回瀕臨壞死心肌、減少心臟受損範圍，避免猝死最為重要。國外曾統計，將近一半心肌梗塞患者還沒到醫院心臟就停了，所以任何心臟急症發生時，不要猶豫請馬上打119求救，陪伴在旁的人除報警之外，更重要的是觀察患者病情的變化，若能立即施行心肺復甦術，絕對可以增加病人活下來的機會。

根據衛福部健保署2018年資料顯示，2017年共有4萬8639人因心肌梗塞就醫，其中未滿50歲的患者有6384人，也就是說平均每8人就有1人為青壯年，表示在台灣心肌梗塞已經有年輕化的趨勢。

大甲李綜合指出，預防勝於治療，心肌梗塞病患發病者約有7成有吸菸史，伴隨高血壓、高血脂、糖尿病及肥胖問題，也是心肌梗塞年輕化的原因。因此馮醫師強調預防心肌梗塞首要做到的就是戒菸，以及低油、低糖、低鹽及高纖的健康飲食。

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(中時 )