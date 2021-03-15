遠雄位於台南的預售案「遠雄明日讚」，日前掀起排隊搶購熱潮，引發主管機關高度關注，並展開稽查，對此今（15）日遠雄集團發表聲明指出，當時發放號碼牌，都是採實名制方式登記，並禁止轉讓；對於主管機關前來稽查，遠雄全力配合，絕對接受主管機關指導。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，對於台南預售案的現場，受主管機關的稽查，遠雄集團全力配合。

楊舜欽表示，當天僅開放預約，分坪表和公設比例皆有向預購民眾說明。待正式轉訂單，都有經理人簽章，資訊力求公開合法，也絕對接受主管機關指導。

楊舜欽表示，遠雄集團配合政府政策杜絕炒作，號碼牌皆以實名制方式登記，禁止轉讓，同時規定一人含直系親屬限定一戶，轉訂後一年也明訂禁止轉讓。現場行銷方式，造成困擾，深感遺憾，後續將與政府共同維護交易秩序為原則。

據知名的房市觀察家陸敬民指出，他要為遠雄講一句公道話。3月11日，行政院風風火火公布房地合一稅2.0草案；3月13日，遠雄台南高鐵案以號稱千人的抽籤會響應政府打炒房，引來輿論譁然，只要是業內人士都為遠雄捏一把冷汗，在這風頭浪尖當下，對遠雄的「衝浪」行為，期期以為不可。

陸敬民指出，他觀察遠雄台南高鐵案已有一段時間，並認為遠雄身為上市建商，一舉一動、動見觀瞻，在各項防杜投機客短期炒作行為上，已儘可能設想周到了。例如，遠雄在本案公開抽籤之前，已經過至少一、兩個月以上的醞釀，累積客源。公開前夕，還不厭其煩的通知民眾各項注意事項。公開抽籤當天，民眾排隊領號碼牌，號碼牌只是進場之用，進場之後還需要再次抽籤選戶，選戶完畢後附上身分證、支票與相關證件，等待下次通知開價與簽寫訂單。

陸敬民表示，也就是說，3月13日的抽籤大會，中籤民眾取得的只是優先購買權，並不代表本案已完銷，輿論對遠雄恐有誤解。加上遠雄已儘可能做到公開與公平，現場民眾並沒有什麼好挑剔了，因為如果現場稍有閃失、引爆民眾抗議，那麼遠雄極可能面臨的是一場公關危機。

「遠雄明日讚」引發外界高度關注，主要是因為3月11日政府才祭出房地合一稅2.0打炒房，3月13日就爆出該案現場吸引千人搶購潮，引起外界譁然，同時內政部地政司也在新聞曝光後隔天，3月14日南下稽查，台南市政府地政局指出，建商涉嫌以不實手法營造搶購氣氛。

(工商 )