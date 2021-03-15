新華財經報導，香港金融管理局總裁余偉文表示，2021年將落地3項粵港澳大灣區跨境金融聯通新措施。

余偉文稱，在大灣區跨境金融聯通方面，3項措施所涉及的大陸與香港之間監管政策的障礙較少，2021年可以落地推出。

第一項措施是擴大跨境遠端開戶試行範圍。將從中國銀行擴大到較多銀行。

第二項措施是構建跨境資金池。此項措施將便利在大陸與香港均有業務的跨國企業對兩地資金進行整體管理，尤其是大灣區的科技公司可以對其資產進行整體管理。

第三項措施是建立跨境金融監管沙盒。一些涉及跨境業務的科技創新項目可以在跨境金融監管沙盒中進行聯網測試。

余偉文談到，粵港澳大灣區可以作為大陸與香港跨境金融合作的重要試點地區，以上3項措施將成熟一項、推出一項。

此外，他還透露「債券通」南向通將在201年下半年初段落地，南向通會採取先試行、再擴展的方式，資金管理採取閉環模式。

(工商 )