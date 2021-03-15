中油第三天然氣接收站卡在藻礁保育問題，外傳蔡英文總統找台塑集團總裁王文淵用麥寮天然氣站相助，今(15日)一早就引發批踢踢八卦板熱議，有的聲援雲林人，有的反諷叫快遷戶籍，因為補助要再升級了，也有質疑管線要「從麥寮拉到大潭？」、「中南部發電救台灣，沒有別招了嗎」？

對於外傳用台塑麥寮天然氣站救藻礁，經濟部澄清表示，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案。麥寮若要興建天然氣接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，對於加速減煤、減空污有正面效果，經濟部樂觀其成也樂意共同推動。

批踢踢一早就貼出相關報導，網友紛紛留言嘆「可憐麥寮人」、「往雲林塞就對了」、「憑什麼要中南部犧牲啊」，也有網友憤憤不平說「中南部發電救台灣，沒有別招了嗎??」，還有網友諷「麥寮補助又要再升級了，戶籍還不趕快遷過去？」

也有不少網友質疑「這樣管子接那麼遠」、「北部用氣設到雲林，台中不是就有天然氣接收站」、「所以要瓦斯管從麥寮拉到大潭？」下頭也有網友說「桃園藻礁離台北太近了啦 台北人會不開心」、「王董又幫小英解決難題」。

經濟也指出，麥寮建站時程完全趕不上明年底供氣給大潭機組發電的需求，而且若要供大潭發電，還要拉180公里的管線，具體時間難以預估。

(中時新聞網)