媒體報導拉法葉弊案佣金約70多億新台幣返台生變，對此，法務部長蔡清祥今天至立院司法法制委員會作專案報告前，接受媒體訪問時澄清，並沒有所謂的生變，還是會繼續跟瑞士司法單位溝通。

瑞士聯邦法院今年2月4日公布將拉法葉案佣金在汪傳浦家族帳戶中的2.6億美元（約新台幣70多億）返還台灣，資金至今尚未回台，媒體報導問題主要卡在當初支付汪家佣金的法國泰勒斯集團，已向瑞士要求將汪家帳戶中的佣金返還該集團，瑞士法院還在審酌，使佣金返台充滿變數。

蔡清祥對此表示，對於瑞士要返還台灣聲請的不法所得，並沒有所謂的生變，因為整個法律程序還沒到最後終結，「我們還會繼續跟瑞方的司法單位溝通。」

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長林輝煌、蔡清祥等人，針對「性侵害案件行為人之防治、量刑、處遇及司法院釋字第799號解釋要求改善有關刑後治療事宜」之議題，進行專案報告，並備質詢。

(中時 )