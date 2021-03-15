22歲歌手莊凌芸5日於母校墜樓身亡，令親友感到遺憾與不捨。早年以花系列戲劇走紅的女星崔佩儀，透露念高三的兒子貝克宇與莊凌芸因拍戲結為好友，女方曾向他兒子吐露煩惱，想不到卻用這樣的方式不告而別，崔佩儀因此改變管教方式，只希望兒子過得健康快樂就好。

莊凌芸不幸逝世的消息傳開後，不少圈內好友都紛紛發文悼念，崔佩儀的愛兒貝克宇也在IG沉痛的發文：「老莊，還記得第一次遇到你的時候，我們一起試鏡角色，你還過來跟我打招呼，雖然我當下沒看到，那時候我還以為你跟我年紀一樣甚至比我小」兩人因合演情侶成為朋友，私下說好未來一起拍影片、直播及做音樂，莊凌芸還說之後辦音樂會將邀請他，並答應出席18歲生日派對，想不到卻傳出意外，貝克宇難過的表示：「你一月的時候有跟我說過你有點不順，但我那時沒意識到事情的嚴重性，現在也晚了，但你解脫了，希望你到另一個世界可以快快樂樂的，當個天使，我永遠會記得你是個活潑快樂開朗的人，Rest In Peace」。

貝克宇也曝光與莊凌芸的試鏡照及私訊對話，從內容中可以看到兩人是同學，莊凌芸還主動邀請貝克宇參加未來的音樂會，並詢問要不要加通訊軟體，關係看起來很不錯，如今卻天人永隔，令人鼻酸。

根據《TVBS新聞網》報導，崔佩儀受訪表示兒子因參與王偉忠的戲劇試鏡認識莊凌芸，「那個女孩子跟他（貝克宇）講過最近不是很順，我兒子說當時沒注意到她會做這樣的事。」憾事發生後，崔佩儀特別叮嚀貝克宇不要做這樣的選擇，只希望孩子能活得健康、快樂，做父母的別再給壓力。

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