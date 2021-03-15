新北市警方偵辦館長槍擊案，近日竟在刑大六隊的備勤室天花板內查獲1把改造手槍及毒品。刑大澄清，為10年前的證物與館長案無關；新北市長侯友宜15日參訪蘆洲長照機構表示，面對違法違紀，絕對不寬待，該送法辦已送法辦。

據了解，新北市警方偵辦館長槍擊案，事後爆出證物價值300萬元的AP名表遺失，新北市警局偵辦名表遺失案對31員進行測謊，胡姓隊長經3次測謊，結果並未通過，事後又經搜索胡員辦公室、住處均查無證據，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分，調職非主管職警務正，靜候調查。

刑大日前在檢查員警辦公室及待勤室時，意外從天花板角落發現一包塵封已久的舊公文封，裡面裝有改造手槍1支、子彈及些許毒品證物。

使用待勤室的陳姓小隊長表示，10年前駐地搬遷至現址時，在鐵櫃發現該包證物，因找不到承辦人且擔心證物遺失，故暫時放在天花板角落，並坦承當時未主動報告上級，警察局乃立即報告地檢署檢察官分案調查，並追究有無涉及刑責及追查證物來源。

侯友宜表示，追查天花板槍毒案，永遠只有一個態度，就是違法違紀絕對不寬待，從嚴追究責任，該送法辦已送法辦，但目前事實仍要釐清，該追究責任，連帶負起責任，已經責成警方查清楚。

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(中時 )