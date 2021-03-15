針對外傳政府研擬於雲林麥寮興建天然氣站，作為第三接收站替代方案，行政院發言人羅秉成澄清，麥寮電廠若能增設燃氣機組、興建天然氣接收站，可達成整體「增氣減煤」政策目標，但因距離桃園大潭電廠過遠，因此不是、也不會成為「三接」替代方案或備案。

羅秉成強調，麥寮電廠距離大潭電廠超過180公里，若採取麥寮接氣給大潭發電，需另建一條180公里新管線，工程難度高、時程難以估算。同時，新建天然氣接收站及電廠尚需經環評等相關作業，經濟部的保守評估至少要耗時超過6年。

羅秉成指出，麥寮電廠若能增設燃氣機組、興建天然氣接收站，固可加速中南部減少燃煤的腳步，達到整體「增氣減煤」政策目標，但因距離太遠、時程太長，顯然無法配合三接原訂北部供電需求，無助於解決南電北送問題。

羅秉成表示，台灣從民生、醫療需求到科學園區均需要穩定電力，三接若無法如期完工，勢必造成減少燃氣而增加燃煤的結果，亦會增加電力併網風險與中南部電廠負擔與壓力。政府會持續積極說明，讓民眾充分了解政府「增氣、減煤、非核、綠能」的能源轉型政策。

(時報資訊)