聯強（2347）去年獲利攀高，EPS達4.89元，擬每股配發3.3元現金股利，以12日收盤價49.9元計算，殖利率約6.6%。今股價開盤攻漲停54.8元，股息殖利率仍有約6%。

聯強今年業績持續看旺，2021年1-2月營收537億元，年增率達30%，創歷年同期次高紀錄。

聯強於12日董事會通過2020年合併財報，全年營收3343.46億元，年減1.66%，毛利率4.5%，略優於2019年4.33%，營業利益72.34億元，年增20%，並且在業外挹注，稅後淨利85.38億元，EPS達4.89元，董事會也決議每股配發3.3元現金股利，維持高股利。

聯強2021年1-2月營收537億元，年增達30%，創歷年同期次高紀錄。受惠於疫後消費型態，目前市場對於電子產品維持熱絡需求，法人預期聯強第一季營收有望創同期新高，全年有機會拚雙位數成長動能。

聯強1、2月延續去年第四季的走勢，公司指出，宅經濟、遠距工作/教學等防疫相關的市場需求仍然相當暢旺，帶動電競/遊戲機、平板、視訊、雲端等產品持續大幅成長。通訊產品因5G手機換機潮，成長21%。IC元件也因工廠過年不停工、積極備貨生產，大幅成長71%，並創同期歷史新高。

法人推估，今年聯強營收挑戰新高，有望繳出雙位數成長佳績，且因產品組合優化、費用控管得宜，全年獲利表現也將優於去年。

(時報資訊)