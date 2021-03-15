受全球金屬加工業及機械業矚目的「台北國際工具機」線上展（TIMTOS 2021 Online）於今（15）日盛大開展，近千家國內外參展商已如同實體展般於線上精心布置攤位及陳列最新展品，10大重點展區橫跨金屬切削工具機、機械零組件、刀具與配件、沖壓、鑄造與鍛造設備、板材加工設備、管材、線材等加工設備、焊接、表面處理設備、控制器、軟體與設計工程、機器人與自動化設備及檢驗、量測與測試設備，在線上展突破地域限制的優勢下，將以科技數位化的嶄新方式陳現，並將創造展覽商機。

TIMTOS 2021 Online在主辦單位的歡迎致詞影片中揭開序幕，外貿協會董事長黃志芳提到，順應目前國際商業活動形式發展，TIMTOS線上展提供業者與參觀者宛如在實體展中的互動模式，透過搜尋功能、預約會議、參與線上論壇等方式，掌握市場趨勢脈動與商機；機械公會理事長柯拔希則強調臺灣整體機械產業自2017年以來成為兆元產業，即使受到疫情影響，但在去年年底景氣回溫，預估今年可再成長15%以上，全年出口也將可成長20-30%，進入機械產業的黃金10年。

為了打造參觀者與參展商宛如親臨現場的觀展體驗外，展覽周邊活動也都同步於以虛實整合方式辦理，例如「智慧機械高峰論壇」將於2021年3月16日臺北時間上午9時45分於世貿一館第3、4、5會議室辦理，並將同步於TIMTOS YouTube頻道進行英文直播。本屆因應後疫情時代全球供應鏈重組局勢，以「重新思考全球供應鏈重組」為題，包含業界領袖群創、微軟、永進、台灣創浦、西門子、發那科、三菱、海德漢、Edgecross共12位高階主管與專家，從市場趨勢、關鍵技術與開拓市場三項主題切入探討。

TIMTOS 2021 Online自3月15日至20日在線上提供參觀者與參展商全方位的互動模式，自3月16日至4月15日，參觀者能持續瀏覽線上展網頁。

(時報資訊)