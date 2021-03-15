在疫情陰霾下，視訊會議的需求在職場、校園等場域仍舊居高不下。為了便利使用者們對於視訊會議的需求，Google宣布已經在Google Meet網頁版支援的Grid View（網格視圖），將進一步支援手機版，讓使用者能更輕鬆在手機畫面上看見當前發言者與更多與會者，提升會議參與度。

Google Workspace透過其官方Twitter宣布，他們將會讓Google Meet手機版與擁有更大的影嚮力，將把網格視圖的顯示方式移植到手機版中。而將會先在iOS版中支援，隨後支援Android版本。根據官方所分享的示意圖，手機上的Gooele Meet會議最多可同時顯示8人，而《xda-developer》網站認為，8人應該就是顯示人數到最大值，因為底部還顯示另有其他6人也有參與會議。

Have a bigger impact on a smaller screen with #GoogleMeet tile view on your mobile device, rolling out now on iOS and coming soon to Android! 🙌 → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 10, 2021

與網頁版類似的是，在Google Meet手機版的視訊會議中，與會者的名稱顯示在底部，而發言者的視窗外頭會顯示藍色框線，並且也會在右上角顯示特殊提示符號，顯示他正在發言。至於是哪8位與會者會被優先顯示是在畫面中，則可能是依據會議的參與程度而定（此標準不太清楚）。

而這一項功能將會優先在iOS版本的Google Meet支援，隨後支援Android版本。Google並沒有明確說明會在何時提供支援，但能合理預期兩者之間的時間不會距離太久。

而除了上述功能，先前Google Workspace也曾指出將增加「Check your audio and video」功能，能提供使用者在進入視訊會議之前，先行檢查電腦相關設定，為了讓使用者避免發生不小心將麥克風調成靜音、或是使用第二螢幕參與會議但是卻沒有接上耳機或是揚聲器，又或者可能遭遇麥克風品質不佳、麥克風聲音太大或是麥克風將背景噪音放得太大聲等情況，提升線上會議的品質。

(科技)