防疫期間搭乘大眾交通工具皆須配戴口罩，但一名女網友目擊，男子在自強號上呼呼大睡，竟將口罩當成眼罩，過程中還有咳嗽，令本來坐在一旁的乘客趕緊逃離，令她大嘆「真的不知道口罩這樣戴，有什麼意義」，貼文曝光後，網友一致認為當下應通報列車長處理。

該名女網友昨（14）日於臉書社團《爆怨公社》張貼一張照片，只見一名身穿運動套裝的男子，頭戴棒球帽，在自強號上呼呼大睡，本來應該戴在嘴上的口罩，卻變成眼罩，該名男子睡夢間，還不時咳嗽，嚇得原本坐在男子身旁的乘客趕緊換位子，原PO看了直搖頭「我不知道口罩戴這樣，有什麼意義」？

貼文一出，不少網友不解表示，「他真的是當眼罩在戴」、「口罩眼罩傻傻分不清楚」、「口罩型眼罩」、「可以通報沒有戴口罩，但有戴眼罩了吧」、「有些人的行為約束力真是不敢恭維」、「火車上真的很常看到很多奇葩」等。

也有不少人認為，即便雙鐵現在放寬飲食限制，但仍需要佩戴口罩，碰到這種狀況，應該要先口頭告知對方，若無效再通報列車長，勸導不聽可進行開罰並請他下車。對此，原PO也補充回應表示，當時坐在一旁的乘客見狀，曾好意提醒，但卻遭對方無視，無奈之下只好更換座位，至於後續發展如何，則不得而知。

(中時新聞網)