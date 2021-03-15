營業23年的IKEA敦北店將在4月26日熄燈，今天IKEA宣布推出閉館出清活動，展示間整間打包帶走最低只要6800元、展示品4折起出清，以及精選百樣商品最低3折起的優惠，讓大家一起告別敦北店、搶便宜。

IKEA官網今天宣布，即日起到4月26日推出「謝謝敦北 好康優惠三重奏」活動，首先是店內整間房間一口價直接帶回家，優惠4折起，僅限家具展示品，售完為止，讓家裡變得跟IKEA一模一樣，不用煩惱怎麼布置。

IKEA表示，第二個優惠是展示品4折起出清，活動從3月22日至4月26日，售完為止，會在3月21晚間起，每周於IKEA敦北店臉書粉專公告當周優惠展示品項。最後還有精選百樣消費者最喜歡的產品祭出最低3折起的優惠，一樣是售完為止。

IKEA昨晚10點突然在官方臉書上宣布全台歷史最久、陪伴台北人23年的IKEA敦北店將在4月26日熄燈，讓大家相當不捨，直呼敦北店是IKEA中大小最剛好，逛起來最不會腿痠的店，「敦北的動線我摸得很熟了說……所有的捷徑都知道」。目前IKEA新的據點在內湖舊宗路上的原大潤發1館，目前還沒有宣布正式開幕日期。

(中時新聞網)