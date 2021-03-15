緬甸暴亂引發全球關注。僑委會委員長童振源表示，當地情況確實有些惡化，有些台商受到波及，駐外同仁都有在注意及連繫，希望台商在緬甸都能謹慎小心，能順利度過這波發生的問題。

緬甸因情勢混亂傳出有排華問題，台商遭受池魚之殃。童振源今天在立法院受訪時說，當地情況確實有些惡化，有些台商受到波及，駐外同仁都有在注意及連繫，希望台商在緬甸都能謹慎小心，能順利度過這波發生的問題。被問到政府要不要派出救援班機，他說，外交部會總體考量，僑委會協助僑胞了解當地的狀況，若有必要回台也會提供協助。

此外，對於協助鳳梨銷售問題，他也表示，全世界有43國可直接進口台灣鳳梨，也透過僑委會同仁協助僑胞跟台灣連結，包括台灣國際農業開發股份有限公司，跟各地可直接購買的公司連繫，目前都滿受到歡迎。

童振源也說，到上周五共有473噸的鳳梨預定，其中400噸是可以直接進口的國家直接購買，另有大概80噸是由不可直接進口的國家購買，他有建議改成加工製品，有機會也希望透過總商會捐給台灣各地公益團體。

(中時 )