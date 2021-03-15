受到國際廢鋼原料行情回跌影響，豐興（2015）15日調降廢鋼和鋼筋價格，每公噸降300元，型鋼產品維持平盤。豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為10,700元，鋼筋每公噸牌價為19,400元，型鋼每公噸牌價維持24,300元。

(工商 )