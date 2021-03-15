豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降300元 11:512021/03/15 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情回跌影響，豐興（2015）15日調降廢鋼和鋼筋價格，每公噸降300元，型鋼產品維持平盤。豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為10,700元，鋼筋每公噸牌價為19,400元，型鋼每公噸牌價維持24,300元。 興大文創風滴雞精 傳濃濃情意 《鋼鐵股》轉跌 豐興廢鋼、鋼筋隨國際報價開低 (工商 ) #豐興 #調降 #每公噸 #鋼筋 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慶祝國際數學日 科教館進行布豐投針實驗算圓周率 17:262021/03/14 生活 超前部署 兆豐銀賣海外聯貸債權 04:102021/03/15 金融．稅務 福展綠能 啟動太陽光電計畫 04:102021/03/15 產業．科技 台鐵推鳳梨雞腿便當 台東限定 04:102021/03/14 地方新聞 國際數學日 布豐投針算圓周率 04:102021/03/15 話題觀察 利多不斷 鋼鐵股Q2業績添柴火 04:102021/03/15 證券．權證 美國國運關鍵的5個10年 04:102021/03/14 時論廣場 電動車需求大增 鋰價飆漲 04:102021/03/13 全球財經 中鴻 國際鋼價續揚 04:102021/03/14 證券．權證 麗豐、達爾膚 去年賺逾1股本 04:102021/03/15 證券．權證 七期豪辦之王 聯聚中雍熱銷 04:102021/03/14 財經焦點 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。