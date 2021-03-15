高雄市鼓山區13日傳出輕生事件，一名37歲宋姓女子在男友租屋處上吊輕生，劉姓男友返家發現宋女已無生命跡象，驚嚇報警求救。警方進一步偵辦發現，兩人本是交往長達10多年的「姊弟戀」情侶，但一個多月前已協議分手，因擔心分手後宋女無法獨自生活，因此仍劉男仍讓她住在自己的租屋處。

據了解，宋女在2樓輕生身亡，劉男（36歲）13日下午返家時，一開門就發現她遺體，立刻報警處理。警方及鑑識人員現場採證後，查無打鬥痕跡，初步排除外力因素，檢方也將進一步相驗遺體，釐清女子死因。

據了解，劉男向警方表示，宋女最後曾傳了「你不要後悔」5字訊息給他，不料回家竟發現憾事。據ETtoday報導，劉與宋原本是長跑10多年的情侶，但已於一個多月前協議分手，因宋女長年無業，劉男讓她繼續住在自己的租屋處，還出資給宋女開設飲料店，豈料飲料店才開幕沒幾天，竟然就發生如此憾事，讓劉男也相當意外與崩潰。

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