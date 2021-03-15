郭文泰以比利時超現實畫家瑪格麗特的《美腿魚》作品，說明作者將真實抽象化後，故事才真正的開始，讓作品繼續走進了觀者的生活裡。（鄧博仁攝）

「我可以握著您的手，為您加油！但我什麼也幫不上忙。」郭文泰在2021嘉義國際藝術紀錄影展映後座談裡說了這句話，這讓他想起在醫院裡看著病床上的親人，有感於對生與死、開始與結束的冥想。他集結過去的劇場表演片段，剪輯成三部影片，影片中沒有太多言語，有的只是影片中肢體上的帶給觀者的衝擊。「表演可以帶我們到另一個地方」、「影片（影像）就像一面鏡子，讓觀眾看到自己」，《時光旅行和消逝之幕：2005-2019》、《開房間計畫：邊界》、《無限》三部影片以近乎窒息的「沈浸式」語法，逼迫觀者看完戲後，戲還繼續在觀者的日常中演出，他總將人們熟悉的視覺語彙變成不熟悉的視覺經驗，讓觀者看到影像發出「怎麼可能？」，並與日常生活經驗違和，他也常創造衝突來說明生活中真實的存在。他舉了台灣藝術大學教授陳永賢作品《草生》及比利時超現實畫家瑪格麗特的《美腿魚》作品，說明作者將真實抽象化後，故事才真正的開始，讓作品繼續走進了觀者的生活裡。瑪格麗特為了滑稽的諷刺傳統的美人魚，他在這幅畫作裡，讓這條魚長出了一雙女人的腿，並擱淺在海灘。一條沒有水的魚，這樣的形象跟傳統美人魚有著明顯的差異與鮮明的對比。陳永賢《草生》作品以「身土不二」的概念，傳達著在地、本土性。「身土不二」是佛教用語，指「身」與「土」兩者無法分開，其中「身」意指至今的行為的結果（正報），而「土」則意指身處的環境（依報）。這種理念正好說明著郭文泰作品裡，以「移動」的拍攝手法，改變了觀演關係，目的是透過對當代展演的方式，來檢視科技和觀眾的變遷，如何影響新世紀對現場(Live)展演作品的美學及演變出對現場展演中觀演關係的變化。

在郭文泰的創作理念裡，他以一種不變的展演形式，來應對一直變動的科技。期許讓作品觀看完後繼續能帶給觀者生活上的一些啟發與改變。

「本屆影展以「重組另世界為主題，由藝總監黃明川導演著手策劃，希望讓觀眾藉由世界共通議題來思索社會因疫情衝擊而重造的新秩序，藉由『紀錄』探究藝術創造的多元層次，並喚起不同文化間的共鳴與對話。」嘉義市長黃敏惠表示這是亞洲第一個以藝術紀錄片為主軸的影展活動。

嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川今年特別將「表演藝術」與「編導攝影」納入這次的主題，期許『重組』影像視覺的另世界。

更多活動詳見

https：／／www.chiayi.gov.tw／News_Content.aspx？n=457＆s=602558

郭文泰影展內容片段。（鄧博仁攝）

郭文泰解釋參展作品。（鄧博仁攝）

(中時 )