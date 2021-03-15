民進黨前桃園市議員王浩宇，因言行屢受爭議，今年1月16日罷免案通過。近日「珍愛藻礁」公投引發關注，王浩宇也加入戰場，影射公投領銜人潘忠政經手大潭藻礁保護工程款約7000萬元，14日潘忠政自曝臉書帳號遭停權，王浩宇也跳出來說，是因潘轉貼文章影射他是同志，所以才遭停權。對此，柯文哲今受訪時被問到相關問題，笑說，只要王浩宇還活著，都還可以講話。

王浩宇日前在臉書PO影片影射潘忠政經手大潭藻礁保護工程款約7000萬元，引來撻伐，同黨台北市議員王世堅也強烈砲轟，甚至還準備提案開除王浩宇的黨籍。美麗島電子報董事長吳子嘉更直言，王浩宇是民進黨的禍害。

14日凌晨，潘忠政在臉書貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」。王浩宇認為，是因「潘忠政轉貼影射我是同志的文章」，雖然文章被臉書下架，但臉書針對性別歧視有相關的規定，輕則停權一個月，重則永久刪除帳號。

台北市長柯文哲15日主持關渡碼頭周邊設施改善完工啟用典禮。（張立勳攝）

面對王浩宇到處引戰，柯文哲今出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮受訪時表示，只要他還活著，他都還可以講話，這怎麼辦？」

至於台灣社會是否還能理性討論？柯文哲坦言很困難，因為1450實在太厲害。

對於核四與藻礁議題，柯文哲指出，這是大問題，但公投最重要是討論，如果不知道來龍去脈，投票也沒有意義，且除了能源政策外，還要討論產業政策。

(中時新聞網)