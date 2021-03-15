台中市運動局從今日起於公立游泳池公告，為期一周宣導期。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

未來若水情更嚴峻，游泳池將肩負限水時期備用水源。（盧金足攝）

游泳池營運單位藉由加強循環過濾及消毒殺菌大幅減少泳池需水量，圖為烏日游泳池溫水循環系統。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

水情嚴峻，台中市政府運動局15日宣布，3月22日起，全市20座公立游泳池將縮短每日開放時間、必要時每周自行選擇1至2日閉館、場館內淋浴間暫停開放；水情一旦轉為紅燈將暫時閉館，作為緊急備用水源，從今日起於公立游泳池公告，為期一周宣導期。

台中主要供水水庫為鯉魚潭、德基及石岡壩水庫，截至14日蓄水量分別僅為13.8％、8.4％及12.8％，水情燈號1月6日已轉為減壓供水橙燈。

市府去年已舉行旱災工作會議，加強抗旱整備及節水宣導，市府運動局輔導的20座公立游泳池目前已配合水情減量供水20％，並實施全日減壓供給，務求節約用水。

運動局長李昱叡指出，為進一步研議節水機制，日前邀集各公立游泳池營運團隊研商因應措施，目前橙燈階段，業者將縮短每日開放時間、必要時每週自行選擇1至2日暫停開放、場館內淋浴間暫停開放，減少一次性用水量。

從今日起於公立游泳池公告，為期一周宣導期，預計3月22日起實施；水情一旦轉為紅燈，進入第三階段分區供水或定點供水作業時，公立游泳池將配合中央水利署政策暫停開放，作為限水時期的緊急備用水源。

運動局感謝各游泳池營運單位藉由加強循環過濾及消毒殺菌大幅減少泳池需水量，並採取手動補水、供水源頭減壓、淋浴間減壓出水及宣導盥洗節水等措施，未來若水情更嚴峻，游泳池將肩負限水時期備用水源。

因應全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳選手培訓及競賽所需，運動局將協調於限水期間提供選手專用時段；另外，考量公立游泳池也作為學校體育課程教學場地，市府將配合教育部體育署政策調整替代方案。

李昱叡感謝各公立游泳池營運團隊率先響應節水機制、珍惜水資源，在此非常時期，市府將持續緊盯水情，配合中央推動各項節水應變措施，呼籲市民與民間業者一同共體時艱，度過旱期。

(中時 )