新北市刑大今（15日）清晨5時許，再度逮捕36歲寶和會組長劉志強。（葉書宏攝）

新北市刑大今（15日）清晨5時許，再度逮捕36歲寶和會組長劉志強。（葉書宏攝）

寶和會帳房資金來源曝光 酒店圍事每月200萬元

新北市刑大偵辦館長陳之漢槍擊案，專案小組追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，去年3波掃蕩寶和會後，今（15日）清晨5時許，再度逮捕36歲寶和會組長劉志強，劉嫌在幫派中扮演「帳房」，酒店圍事營收每月約200萬元，多用來支付槍手安家費。

檢警偵辦館長槍擊案，去年3波掃蕩寶和會，其中寶和會組長劉志強聽聞檢警大力掃蕩，立即逃逸四處躲藏，隨時做好「跑路」準備，隨身攜帶護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。

劉嫌在幫派中扮演「帳房」角色，北市每間酒店圍事費用每月約50萬元，寶和會至少圍事4家酒店，每月營收約200萬元，多用來支付槍手安家費。

警方發現，槍手陶彥誠2019年6月涉及北市內湖區槍擊案，案發前即藏匿於劉丞浩所承租的公寓，而劉志強給予槍手陶彥誠43萬元安家費，事後再每月給予家屬數萬元。但劉嫌矢口否認，辯稱都是債務資金。

警方也查出劉嫌曾與寶和會施俊吉等人涉嫌擄人勒贖紅景天吸金案主嫌謝忠奇，另外涉及陳姓被害人恐嚇取財案。劉嫌遭逮時身上僅剩下幾千元現金。

劉嫌偵訊時矢口否認涉及館長槍擊案，資金來源都聲稱為債務，訊後今（15日）依違反《組織犯罪防制條例》、擄人勒贖、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )