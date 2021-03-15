雙王無力，台股平盤站不上！上周五美股走勢呈現兩樣情，Nasdaq及費城半導體指數同步收低，沖淡了美國道瓊工業指數再創高的喜悅，今天台股雖然以紅盤開出，股王-大立光(3008)及台積電(2330)盤中股價多處於平盤之下，近期強勢的傳產類股也轉為弱勢，拖累台股指數由紅翻黑，盤中一度失守16200點。

所幸多頭轉向點火金融類股，以及已拉回整理過、具缺料漲價題材的電子股，被動元件的國巨(2327)、凱美(2375)續強，領軍被動元件族群走高，銅箔、半導體元件個股也止跌反彈，搭配中小型股活蹦亂跳，生華科(6492)、類比科(3438)、康全電訊(8089)、聯傑(3094)、天鈺(4961)、富鼎(8261)、聯強(2347)、紘康(6457)及欣普羅(6560)等盤中股價強攻漲停板，讓台股指數在權值股休兵下還能力守16200點之上，截至11點25分為止，加權股價指數約16220.12點，下跌35.06點，成交量1643.44億元，OTC指數為197.52點，上漲1.48點，成交量489.57億元。

今日上市各類股以電子通路類股表現最佳，上漲3.95%，其次是觀光類股及航運類股，分別上漲1.26%及1%，表現較差者為玻璃類股、塑膠類股及油電氣類股，其中玻璃類股下跌2.51%，塑膠類股下跌0.95%，油電氣類股下跌0.94%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.34%，表現最差為遊戲類股，下跌0.38%。

就技術面來看，上周美股強勢反彈創新高，台股亦止跌反彈，終場加權股價指數以16255.18點作收，累計一周上漲399.95點，漲幅約2.52%，周K收紅，終止連2黑，日均量為3022億元，OTC收盤指數為196.04點，累計一周上漲3.42點，漲幅約1.78%，周K亦收紅，日均量約624.55億元；今天台股受到美國科技股及費城半導體收低影響，指數以小紅開出後翻黑，盤中指數在平盤上下震盪；上周台股隨美股反彈，指數突破短期均線反壓站上月線，且上周五攻克2月26日巨量長黑高點16190點，開始回補空方缺口，重返去年11月底以來沿20日MA向上的波段漲升軌道，目前加權指數站在所有均線之上，5日MA翻轉上揚並向上交叉，10日MA隨機指標也交叉向上，台股可望結束短線整理，指數呈向上態勢。

分析師表示，上周台股止跌回升，終止周線連二黑，指數帶量突破月線反壓，重返16000點關卡。考量拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC將釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利金融市場回穩，預期短期台股將在月線上方震盪整理，建議汰弱留強。

在選股方面，3月上旬電子股大幅修正，近期可望隨美國科技股止跌創高重啟攻勢，選股仍以具有業績題材及報價上揚的類股優先，如：上游零組件缺貨題材的半導體元件、被動元件及PCB上游材料等，傳產部分則以金融、塑化、工具機、鋼鐵等為主。

富邦金(2881)2月自結稅後盈餘為182.9億元(月減9.6%，年成長245.1%)，累計前2月稅後盈餘385.3億元，每股盈餘為3.77元，2月底每股淨值69.69元，續創歷史新高；華研(8446)因兩岸疫情控制得宜，演藝活動今年可望恢復成長，而且新一輪中國音樂授權對象為中國線上音樂龍頭騰訊音樂，以過往三次授權經驗來看，新一輪授權保底金年增皆呈倍數成長，皆可逢低布局。

(時報資訊)