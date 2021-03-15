日本政府15日最新經濟數據，民間日企元月核心機械訂單月減4.5％，為四個月來首次下降，但比市場普遍預估下滑5.5%要來得好。日政府也表示，此數據雖減少，但有跡象顯示日本製造業已慢慢在復甦了。

日本內閣府表示，近期來看，以2020年10月大增17.1%表現最好，12月增加5.3％也不錯。但元月剔除波動性較大的船舶與電力設備等，核心機械訂單共計8416.7億日元約77億美元）。

每個月的機械訂單，也被視為企業資本支出的一項主要指標。

元月製造業方面的機械訂單，減少4.2％至3624億日元，2020年12月則下調10.3％，主要因為電機類與化學業者下單減少。

至於非製造業的訂單減少8.9％，至4743.8億日元，為四個月來首次下降。其中，運輸，郵政，金融與保險業表現最為疲弱。

日本政府還是樂觀評估，機械訂單正在升溫，儘管元月出現下跌走勢。

日本政府指出，元月雖然過去四個月內首次下滑，但儘管在連續三個月上漲之後，1月份的數字有所下降，但以三個月的平均移動線來觀察，還是上揚趨勢，因此機械訂單數維持向上不變。此外，汽車零組件製造商等行業，始終沒有偏離景氣復甦軌道。

不過，元月份因日本大部分主要大城市，都進入因避免疫情擴散，所實施的緊急狀態。其實也是導致元月機械訂單減少原因之一。

元月份，總訂單數減1.7％至2.4兆日圓，為兩個月來首次下降。

也被視為未來出口指標的海外訂單，已連續四個月增6.4％，至1.03兆日元。同時，政府投資卻暴跌27.9％，至2197.8億日元，是三個月以來首次減少。

(時報資訊)