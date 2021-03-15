近來法國的新冠肺炎疫情再度急升，單日確診數突破2.6萬人，總理卡斯泰（Jean Castex）周日表示，醫院的壓力已經升高，法國必須盡一切所能，避免再度實施防疫封鎖措施。

面對不斷升高的新增病例，目前法國政府仍不願意接受一些衛生專家呼籲盡快展開新一輪、亦即第三度封鎖的要求，但為了防止疫情快速擴散，政府已經宣布下午6時全國實施宵禁、兩個疫情較嚴重的地區在周末實施封鎖，同時要求大型購物中心關閉。

總理卡斯泰接受Twitch網站訪問時表示「法國必須使用所有可用的武器來避免封鎖」，他並呼籲法國人接種疫苗、保護自己，並接受檢測。

法國衛生部周日報告新冠狀病毒確診數新增26,343例，而上周六公布的單日確診數更高，達29,759例。周日染疫死亡人數增加140人，使總數達到90,429人。

此外，因染疫而住進加護病房的人數增加57人，為4,127人，而急診室量能已經逼近82%，創下去年11月下旬法國二度封鎖以來的新高。

卡斯泰表示，情況並沒有好轉，感染的病例數越來越高，醫院因病患過多而負擔沉重，而這些患者的平均年齡越來越低，且並非都有其他合併症。

法國政府計畫本周透過飛機或特殊火車，將約100名患者從大巴黎地區轉移到其他城市，以緩解首都醫院的壓力。

同時法國亦加快疫苗接種計畫，該國衛生部表示，周日約67,134人接種第一劑疫苖，使總數達到512萬8,872人，佔總人口的7.7%。而截至周日為止，法國已有約223萬9,389人已經完成兩劑注射。

(時報資訊)