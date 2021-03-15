北市萬華區貴陽街、西寧南路15日上午8點多發生一起行車糾紛，何姓機車騎士不滿公車離站，長按一聲喇叭，騎士不滿回頭罵了一聲「叭三小」，公車司機也不甘示弱，下車嗆「罵三小」，兩人在馬路上扭打1分鐘隨即收手，司機返回公車繼續載客，騎士則前往派出所提出傷害告訴。

27歲何姓騎士指控江姓公車司機在事發地點離站，他停在公車前方，司機並未輕按喇叭，反而按了一聲很長聲響，他認為司機在挑釁，轉頭嗆「叭三小」，司機隨即下車回罵「你是在罵三小」，2人口角爭執，江先動手毆打他。

雙方互毆約1分鐘，何並無明顯外傷，警方獲報到場，在現場看到何，他表示，江姓司機說要提吿，他也要去醫院驗傷提告，警方則聯繫司機，江稱仍在繼續載客，完成工作後會準備行車紀錄器到派出所提告，警方依傷害罪受理報案。

處理員警表示，到場後發現公車司機打完架，又繼續載著整車乘客繼續營業，真的很傻眼。

(中時 )