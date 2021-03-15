業者緊急以棧板將散落的一綑綑加工絲紗線清掃整理，警方並利用警示路障騰出一個車道的空間引導車流上國道，事故耗時近4小時才排除。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

滿載紡織用聚脂加工絲的大貨車在國一男下北斗交流道匝道入口處翻覆，紙箱、加工絲散落一地，車流一度回堵4公里。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

滿載紡織用聚脂加工絲的大貨車在國一男下北斗交流道匝道入口處翻覆，紙箱、加工絲散落一地，車流一度回堵4公里。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

業者緊急以棧板將散落的一綑綑加工絲紗線清掃整理，警方並利用警示路障騰出一個車道的空間引導車流上國道，事故耗時近4小時才排除。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國一南向北斗路段，15日一早發生一輛大貨車在匝道出入口處失控翻覆，車上滿載一箱箱聚酯加工絲全散落一地，更造成車流回堵4公里，直到近11點才排除事故；國道警方指出，27歲顏姓男駕駛並未酒駕，但詳細肇事原因尚待調查釐清。

今天一早7時24分，國道一號中山高南下220公里處，北斗交流道匝道入口附近，27歲顏男駕駛大貨車，行經匝道彎道時，因故失控偏離車道後隨即翻覆，整輛大貨車因重心不穩向右側翻落，車上紙箱散落一地，紙箱內一卷卷紡織品用途的加工絲滾落，顏男明顯受到驚嚇，所幸未受傷，酒測值為零。

事故發生後現場一片凌亂，後方車輛嚴重回堵，國道警方獲報緊急封閉匝道口，並引導疏散車流，並請來拖吊業者排除事故，清掃現場，緊急先騰出一個車身空間，讓車流緩慢通行上國道，也因車速緩慢造成車流回堵，因紡織紗線數量龐大，處理逾3個小時才將事故排除。

國道三隊組長張弘杰提醒，用路人裝載貨物時，針對非密閉式車體，貨物應平均置於裝載範圍，並應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免裝載物品滲漏、飛散或墜落，尤以高速公路行車速度快，裝載物品易因震動而鬆脫，更應詳加檢視是否確實依規定捆紮牢固並符合規定（勿超高、超寬、超長、超載）。

(中時 )