國一南向北斗路段，15日一早發生一輛大貨車在匝道出入口處失控翻覆，車上滿載一箱箱聚酯加工絲全散落一地，更造成車流回堵4公里，直到近11點才排除事故；國道警方指出，27歲顏姓男駕駛並未酒駕，但詳細肇事原因尚待調查釐清。
今天一早7時24分，國道一號中山高南下220公里處，北斗交流道匝道入口附近，27歲顏男駕駛大貨車，行經匝道彎道時，因故失控偏離車道後隨即翻覆，整輛大貨車因重心不穩向右側翻落，車上紙箱散落一地，紙箱內一卷卷紡織品用途的加工絲滾落，顏男明顯受到驚嚇，所幸未受傷，酒測值為零。
事故發生後現場一片凌亂，後方車輛嚴重回堵，國道警方獲報緊急封閉匝道口，並引導疏散車流，並請來拖吊業者排除事故，清掃現場，緊急先騰出一個車身空間，讓車流緩慢通行上國道，也因車速緩慢造成車流回堵，因紡織紗線數量龐大，處理逾3個小時才將事故排除。
國道三隊組長張弘杰提醒，用路人裝載貨物時，針對非密閉式車體，貨物應平均置於裝載範圍，並應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免裝載物品滲漏、飛散或墜落，尤以高速公路行車速度快，裝載物品易因震動而鬆脫，更應詳加檢視是否確實依規定捆紮牢固並符合規定（勿超高、超寬、超長、超載）。
(中時 )
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