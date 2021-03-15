過去三周外資調節壓力重，上周終於轉為小買超19億餘元，即使在外資整體頻調節下，仍積極敲進中鋼（2002）、宏碁（2353）等15檔具有高殖利率、營運轉機、低基期股等，並以非電族群為主、傳產股掛帥，上周股價強於大盤表現，兼具基本面。籌碼面雙優的強勢股。

過去三周外資整體對集中市場各為賣超938億元、賣超715億元及上周轉為小買超19億元，不過，外資並非全面看壞台股個股，仍積極逢低加碼特定個股，以過去三周周周買超，合計在1萬張以上，且周股價強於大盤，今年前2月營收多數呈現大幅成長態勢，計有15檔個股。

這15檔個股分別為中鋼、宏碁、長榮、台聚、英業達、中壽、台玻、台塑、廣達、慧洋-KY、力鵬、元晶、建大、亞聚、潤泰新等，其中，電子股僅有4檔，以遠距辦公概念股為主；更有10檔為傳產股，主要以塑化股居多，另分散在航運、玻璃、營建、紡纖、橡膠等各族群；金融股只有中壽一檔。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，這15檔外資連買股，多屬於中低價位、營運轉機股以及高殖利率股，傳產族群去年營運基期較低，今年具有強勁成長動能，也因股價處在低基期，帶動高殖利率；電子股目前面臨缺水問題，再加上去年基期較高，今年較難有爆發性成長。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，隨著美國公債殖利率上升，若個股殖利率低債市低，較難吸引投資人的興趣，因而高殖利率及吸引買盤焦點，近來科技股拉回，市場資金轉進低價股以及包括塑化、鋼鐵等後疫情概念股；第一金投顧董事長陳奕光也認為，外資以高殖利率為同心圓定錨，以目前公債殖利率飆高來看，殖利率5％以上對壽險大戶及外資較具有吸引力。

(工商 )