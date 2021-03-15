北京今（15日）天早上遭遇今年範圍最大、強度最強的沙塵天氣，這波空氣中的首要污染物為PM10，部分地區的能見度不到1公里，而受到沙塵暴影響，北京的天空被染成黃色，一大早就宛如黃昏，女星楊蓉就曬出素顏直呼：「北京沙塵一大早嚇死寶寶」，不過39歲的楊蓉膚質白嫩、零細紋，不科學狀態讓網友全嚇傻。

受沙塵暴影響，北京一早的天空被染成黃色，楊蓉一早就在微博曬被沙塵籠罩的街景，同時還PO出素顏自拍直呼：「北京沙塵一大早嚇死寶寶，太可怕了」，照片中，楊蓉戴著氣質金框眼鏡，她膚質光亮、白嫩，臉上零細紋，高顏值凍齡到不科學。

楊蓉微博全文。（圖／取材自楊蓉微博）

39歲楊蓉狀態極佳，不科學顏值震驚一票網友：「姐的素顏好牛，怎麼會這麼好看」、「你今天好嫩」、「素顏也太美 我才被你嚇到」、「你突然來的微博才真的嚇到我了」、「姐姐眼睛好大」，其實，楊蓉不只素顏引發網一片熱議，她過去也曾大方曬照自嘲髮量，還發文：「再也不想讓你們再嘲笑我的髮際線了」。

楊蓉是演戲出身，參與過多部電視劇演出，她靠著演反派而闖出知名度，楊蓉2012年在古裝劇《宮鎖珠簾》首次嘗試反派角色，她接著在《陸貞傳奇》飾演蕭喚雲、《千金女賊》飾演杜小寒，以及《大漢情緣之雲中歌》的霍成君，惡女演出讓觀眾恨得牙癢癢。

(中時新聞網)