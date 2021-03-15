觀察大陸「十四五」規劃與剛結束的「兩會」政府工作報告，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，報告中與財稅政策相關的3個重點值得注意，也就是包含持續執行結構性減稅，鼓勵中小企業發展；支持企業科技創新，加大稅收優惠政策；持續吸引高端人才，提供減稅優惠等。

大陸在2020年10月底發布「十四五規劃」，並以「雙循環」作為未來新的發展政策。同時2021年3月11日剛閉幕的兩會也對外發布《政府工作報告》，揭示未來稅收改革與經濟發展方向。

鼓勵中小企業發展這塊，徐丞毅具體指出，未來若為月收入15萬元（人民幣，下同）以下的中小企業，被視為小規模納稅人將免徵增值稅；而適用小型微利企業的中小企業，年應納稅所得低於100萬元者，實質稅率降為5％；100萬到300萬之間，實質稅率維持10％。

科技創新部分，製造型企業研發費用加計扣除比例提高為100％，增值稅增量留底稅額也有機會申請退稅。同時大陸各地近期也紛紛祭出高端人才落戶購房、個人所得稅實質稅率不超過15％的優惠等。

徐丞毅指出，在大陸的台商多會依據政策的風向調整自身的發展，因此有可能加速大陸子公司的轉型升級，搭配更多高端人才，享受相關優惠政策。

而針對逐漸無法與紅色供應鏈競爭的大陸製造廠，面臨財稅政策不對等競爭的情況，也可能需提前思考縮編大陸製造廠規模，改以中小企業的型態試當地水溫。建議台商參考此報告的指導性方向，重新審視在大陸的營運布局，做好相應調整來因應新的開局。

(旺報 )