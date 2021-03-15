王定宇喊退租、財產申報沒問題 趙少康6字回應

已婚的民進黨立委王定宇日前被周刊拍到民進黨發言人顏若芳疑似同居，儘管2人稱是房客和房東的關係，仍引發外界議論，王定宇今首度現身面對媒體，表示租屋事件告一段落，不再租房了，至於財政申報，並無問題。對於王的說法，資深媒體人趙少康直言，說詞比較好笑。

王定宇陷入桃色腥聞，沒有無辜者第一時間闢謠的反應，反而事隔多日才願現身，王定宇今（15日）首度接受媒體聯訪，否認緋聞，並強調相關問題第一時間就回應，和顏若芳就是單純的房東和房客關係，房子僅租幾個月，現在也不會再租了，他對這幾天的紛擾，向支持者表達「不好意思」，對耗費媒體資源很「歹勢」。

至於監察院申報財產一事，王定宇表示，不是監察院誤觸，是申報人員按錯鍵，原來是109年要蓋過108年，就是作業上的疏忽，申報沒有問題，只是在呈現時按錯鍵。

對此，趙少康今受訪表示，他本來覺得涉及私事不想評論，但事後兩人的說詞讓人覺得好笑，特別是監察院財產申報，王定宇怪監察院打錯，搞不好是王自己打錯，所以監察院很氣，否認打錯。

對於親綠電視台都沒有報導王定宇與顏若芳同居的新聞，趙少康說，如果這樣就能夠被擺平，王定宇不過就是立委，就能把媒體壓住，仔細看，民進黨政府要押一個新聞有多麼容易，見微知著，這很令人覺得悲哀的事情。

趙少康回應「趙江結盟」 媒體聯訪

(中時新聞網)