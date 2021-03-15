因應國際新冠肺炎疫情延燒，民眾因緊急狀況、工作及出國求學等因素，申請自費採檢需求也增加，根據中央流行疫情指揮中心公告的「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」，檢驗費用由自費檢驗指定院所訂定，桃園市6家醫院今宣布，即起自費做新冠病毒核酸檢測由6千元調降至5千元。

因國內疫情已趨穩定且檢驗量能逐漸提升，為減輕市民負擔，衛生福利部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院與臺北榮民總醫院桃園分院共6家醫院，自即日起宣布調整新冠病毒核酸檢測篩檢自費金額一般件由原本每件6千元調降至5千元，費用皆包含掛號、診察、採檢、檢驗及檢驗報告費。

衛生局王文彥局長呼籲，市民注意自身健康，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀的臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀，如腹瀉症狀，或嗅覺、味覺喪失異常等症狀。

另衛生局強調，民眾應強化「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如有就醫務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

(中時 )