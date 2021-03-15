屢被點名前進下一屆桃園市長大選的新竹市長林智堅昨(14)日在臉書指出，今年3月民調數據，市民對新竹市府團隊的施政滿意度達到71.9%，對他個人的滿意度75.2%，但他覺得還有進步的空間；他也說，民調數據中最令他感動的是市民光榮感，以身為新竹人為榮的指數達新高到87.2%。

林智堅表示，很多人說從事政治工作4年一次檢驗，民眾會用手上的選票來替市府團隊打成績，但其實這6年多來，他和市府同仁總是戰戰兢兢，每年都會做民調來作為施政的依循和參考。他表示，市府團隊就像是個考生，模擬考成績出爐後就會針對不足的施政項目進行檢討以及強化，希望獲得市民肯定。

林智堅也分享，他最喜歡在假日換下西裝以較輕鬆的打扮，戴著棒球帽騎腳踏車在這座城市穿梭，喜歡四處看看工程進度，新完工建設的使用情形，甚至是做一下屬於他自己的民意調查。他說，過去有段時間外界對新竹的印象只有竹科、生活有點無聊，甚至說這裡是美食沙漠，而這6年多來市府團隊、各行各業和市民朋友一起努力，新竹真的不一樣了，現在這是一座充滿魅力的城市，市民也更加自信驕傲的說，「我來自新竹，我在新竹工作，而我更喜歡在新竹生活」。

林智堅感性表示，過去這一年，雖然疫情影響生活，但在做好防疫工作下，市政建設未曾停歇，大家對於市政的肯定是市府團隊繼續努力打拼最好的強心針。對於民調結果，他表示，「沒有最好，只有更好」，他和市府團隊會繼續努力，讓改變成為這座城市的定律，讓這座城市成為大家圓夢的基地，未來的新竹更值得期待。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)