伊甸生醫今(15)日宣布，劉世高博士正式加入伊甸董事會，劉博士將與伊甸生醫國際經營團隊一同引領公司達成「開發並生產價格合理的優質生物製劑，以確保滿足所有患者需求」。

劉世高於2010年聯合創辦上海復宏漢霖生物技術公司並擔任總裁暨執行長，成功帶領該公司市值超過200億港元，現已退休。劉世高擁有美國普渡大學生物博士學位，並於史丹福大學進行生物學博士後研究，亦為紐約雪城大學企業管理碩士。

在劉世高的領導下，復宏漢霖公司建立超過10款生物相似藥及20款新藥之產品組合，其中三款生物相似藥已獲得大陸上市許可，一款獲得歐盟上市許可，而於大陸獲准的產品是該國史上首款批准的生物相似藥。劉世高認為，伊甸生醫在品質及製程方面已有堅實的基礎，並具強大潛力成為全球最佳生物製藥公司之一。

劉世高在生物製藥研發、製造與品管方面擁有25年以上經驗，創辦復宏漢霖公司之前，曾擔任多項管理要職，包含聯合生物醫學公司副總、美商必治妥施貴寶公司以及美商安進公司品質部門管理職位。

伊甸生醫董事長暨執行長黃瑞(王晉)表示，劉世高在公司治理及產品商業化方面的豐厚經驗將對伊甸生醫實現企業使命與願景有極大助益，劉世高將在伊甸生醫扮演至關重要的角色，並帶領我們邁向活力與成功的未來。

(時報資訊)