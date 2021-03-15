台中市政府15日舉行「中市旱災災害整備演練」模擬三階段限水措施。（馮惠宜攝）

台中市政府15日舉行「中市旱災災害整備演練」模擬三階段限水措施。（馮惠宜攝）

全台水情吃緊，尤以中部最為嚴重，台中市政府15日舉行「中市旱災災害整備演練」模擬三階段限水措施，經濟部水利署也搬來移動式緊急淨水設備(Qwater)預演水質淨化；台中市長盧秀燕當場向水利署長賴建信建言，要求調配更多機組到中市超前布署；並建議，針對現階段非民生用水行業、非製造業者：游泳池、三溫暖等，應比照農田休耕給予業者補償；對此賴建信回應，將帶回中央研議。

台中市政府15日結合中央經濟部水利署、工研院、自來水公司及市府經發局、建設局、環保局、消防局、警察局等機關一起辦理台中市旱災災害整備演練，為未來如進入第三階段分區供水做好萬全準備；市議員邱素貞、國光里長陳雅惠都到場關心。市長盧秀燕親自坐陣，她強調，未雨綢繆、做最壞的打算、最好的準備，並呼籲民眾：節約用水、共體時艱。

現場也搬來經濟部水利署移動式緊急淨水設備(Qwater)，當場以地下水進行淨化，透過取用新建建築工地地下水再行淨化，每部小型機組一天可生產15噸淨水供15戶人家一天用水。

演練完畢後，盧秀燕對與會水利署代表賴建信表示，台中缺水最嚴重，但Qwater淨水設備只有一部分配到台中，拜託中央即早把相關的設備器材調入台中市，讓台中可以分區部署。

她並且呼籲中央進一步思考，是否應該針對非民生用水的行業非製造業，如：游泳池、三溫暖、水樂園等現階段配合限水的業者，提出預算比照農田休耕，透過補償的制度鼓勵業者積極節水。

對此，賴建信回應，全台共有四大四小Qwater，要如何部署，中央正在開會討論，另針對盧秀燕呼籲補償非民生用水業者，他表示，過去沒有過，將帶回中央研議。

(中時 )