外傳第三天然氣接收站興建引發的藻礁公投風暴，蔡英文總統找上台塑集團協助，獲正面回應。台塑化董事長陳寶郎表示，台塑集團因對地方政府有評估以燃汽取代燃煤之承諾，啟動把燃煤機組改造成天然氣機組接收已規劃多年，但是此規劃是為達到六輕減碳任務，並非為做天然氣接收站，跟協助、取代三接的議題「毫無關係」。因此，一切以經濟部說法為主，台塑企業立場與經濟部一樣。

陳寶郎強調，三接有政策供電需求緊迫性。但麥寮六輕內部環評還沒有做，且還需針對採取自行興建天然氣接收站或是以管線建置之模式，進行全面性評估。若要採管線接收，連接100多公里的管線到北部，走陸地要地主答應，走海路也需環評。要談取代三接根本緩不濟急、不可能。

陳寶郎指出，因應極端氣候來臨，溫室氣體效應等問題，台塑集團早在2016年左右就與雲林縣政府簽訂MOU，希望將六輕麥電的燃煤機組改為燃氣機組，但這項計畫不僅需要考量經濟規模，也有環評生態等問題需評估，亦即需取得環評通過，目前還在檢視研究階段。與經濟部也曾溝通過。

目前麥電燃煤機組裝置容量約180萬瓩，汽電共生約275萬瓩，以目前情況要改燃氣，興建天然氣接收站，距經濟規模還有一段距離，這也是台塑需要考慮的問題。

陳寶郎說，台塑準備的燃氣機組是為了供應六輕，若真的要做供電的燃氣接收站，至少要有300萬噸以上的規模，要興建大型接收站，目前台塑規劃的經費並不足以蓋這麼具規模的接收站。

(工商 )