IKEA台北市唯一店、也是經營長達23年的敦北店將於4月26日正式熄燈，將自15日舉辦ByeByeSale出清特賣，精選商品最低3折、展示間4折起；雖然敦北店要閉店，但也將迎來內湖新店開幕，規模更大、店型相對創新，無疑對北市消費依舊是福音。

IKEA敦北店雖是IKEA來台經營最久的門市，但並非來台第一家，IKEA來台首號店是開在現今SOGO百貨敦南店，無獨有偶，歷經2-30年商圈轉移，不僅IKEA敦北店因大樓易主未續約而搬遷至內湖開新店，SOGO敦南店也因大樓易主而面臨閉店議題，顯現北市不少30年以上舊大樓商業零售業勢必再掀一波遷移潮。

IKEA台灣提出，敦北店陪伴台北人23年，提供各項居家佈置靈感與解決方案與瑞典美食，是許多台北人的共同回憶。倒數期間，特別設立時光走廊，像是敦北店熱賣第一的毛絮黏把賣出總數已超過地球的直徑長度、鯊魚玩偶銷售數量可坐滿一整座台北小巨蛋等，回顧過往點點滴滴，參與拍照打卡活動，還有機會獲得精美小禮，ByeBye Sale則自即日起同步展開。

閉店倒數ByeBye sale，好康優惠三重奏至4月26日展開最後出清，整間房間搬回家，最低只要6,800元起，店內展示間一口價，全面4折起，直接複製到家；精選百樣最受消費者歡迎的產品，最低3折起出清，4月間滿更加碼滿1千送100。

(工商 )