法國14日（周日）新增新冠病毒感染人數逾2.6萬，醫療體系壓力更增，引發疫情惡化疑慮，法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，政府將盡全力避免啟動新一輪封鎖，並且鼓勵人民接種疫苗和做好防疫措施。

儘管確診人數增加，但法政府仍尚未採取公衛專家的建議啟動第三輪封鎖。反之，法國持續實施晚間6時全國宵禁，兩個地區周末封鎖，大型購物中心仍必須關閉。

法國衛生機關周日公布，新增確診2萬6,343人，低於前一日的2萬9,759人。目前新冠病毒死亡人數逾9萬人。

(工商 )