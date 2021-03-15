證券商承作期定額投資金額於2月降至23.51億元，較1月的25.5億元減少近2億元，對個股及ETF投資前十大戶數也同步下滑，個股第一名依然是台積電（2330），但交易戶數降至44,929戶，較1月的47,232戶減少2,300多戶，對ETF投資冠軍仍是元大台灣50（0050），投資戶數也由1月的73,131戶降至71,692戶。

證交所今（15）日公告定期定額投資交易戶數前十名個股，分別為台積電44,929戶、玉山金7,829戶、兆豐金6,183戶、中華電5,121戶、第一金4,151戶、中信金3,615戶，這前六名與1月並無變動，但戶數均減少，再來是台達電3,084戶、鴻海2,973戶、合庫金2,582戶、聯發科2,557戶，其中，聯發科取代元大金擠進第十名。

至於ETF交易戶數前十名分別為元大台灣50的71,692戶、元大高股息53,884戶、富邦台50的29,109戶、富邦公司治理22,418戶、國泰台灣5G+10,023戶、元大臺灣ESG永續8,721戶、國泰永續高股息6,887戶、富邦上証6,618戶、富邦科技6,240戶、富邦NASDAQ的3,654戶，均明顯高出個股的交易戶數。

(工商 )