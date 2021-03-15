1名女大生指控遭系上學弟跟蹤騷擾，她說該學弟與她在同間補習班工作，對方不但多次傳訊息騷擾，甚至直接到補習班堵人，試圖在社交平台上加好友，並與她的朋友聯繫，最後更直接跟蹤她；飽受精神壓力之下，她不但研究所落榜，向補習班投訴竟遭對方認為是她未表明拒絕，讓她絕望崩潰，控訴補習班「你們只差沒有讓他性侵我而已」。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前在某補習班擔任導師，同時準備考研究所，不料卻遭到1名與她同校同系的學弟騷擾，她說該學弟之後也到同間補習班擔任導師，對方先是多次要求她下課後同行，若她先離開，就會遭到對方瘋狂傳訊息騷擾，她之後嚇到解除對方好友、並刻意閃避，而對方卻想盡辦法聯繫，不斷在各社交平台嘗試加好友。

女大生嚇到解除對方好友、並刻意閃避，而對方卻想盡辦法聯繫，不斷在各社交平台嘗試加好友。（圖／翻攝自Dcard）

女網友控訴，男子只要到補習班上班就會到「堵」她，還會不斷打電話、傳訊息，甚至跟蹤她，之後還會在社交平台上與她的朋友聯繫，「我覺得他已經把性騷擾達到最高境界了」，而男子事後還向旁人哭訴遭欺負，稱自己很可憐；她說向補習班投訴，遭對方質疑是她沒有表明拒絕，對方甚至說不會開除男子，而她因為不堪其擾，不但沒考上研究所，也已離職。

女網友表示事發後她情緒受到強大影響，「我真的很恨他那段時間的騷擾」、「之後有好幾天出現了很多負面的想法」、「我真的很希望他下地獄」，她甚至在文章標題寫下「補習班的你們只差沒有讓他性侵我而已」；許多網友則留言「這種騷擾真的蠻恐怖的，精神壓力」、「辛苦你了」、「真可怕，幸好妳人平安」。

1名女大生指控遭系上學弟跟蹤騷擾，她說該學弟與她在同間補習班工作，對方不但多次傳訊息騷擾，甚至直接到補習班堵人。（圖／翻攝自Dcard）

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