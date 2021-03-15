嘉義市天主教聖馬爾定醫院遭爆有1男4女護理人員拍下開刀房術後的染血紗布像「章魚燒」、女病患的私處等照片，PO在個人IG，網友罵翻，嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，PO出女患者私處的情節很嚴重，近日將調查有無違反《醫療法》、《護理人員法》，護理師可能面臨6000元罰緩至停業1年的處分。

嘉義聖馬爾定醫院謝姓男護理師、韓、張、楊、游姓4名女護理師共5名護理師，PO出手術房開刀後的染血紗布、女病患照片，其中，謝男PO出還躺在手術台上的女病患私處，引起最大爭議。

醫院發布聲明表示，謝姓護理師表示事隔2、3年，已忘了當初拍攝不適當照片的用意，也早已刪除。

醫院表示，張姓護理師已離職約3年，其PO出的照片並非該院，其餘4名護理師仍在職，任職約3至4年，檔案內照片多是工作自拍照，上傳IG是非公開社群網站，主要是表達及分享工作經驗。

醫院表示，醫院會深切檢討，加強輔導及醫院管理機制，以後嚴禁帶手機進入開刀房，針對涉及爭議的護理人員將給予適當懲處。

廖育瑋表示，近日將發公文給醫院及相關人員陳述意見，經調查若情節屬實，依《醫療法》、《護理人員法》對醫院罰25萬元罰緩，對護理人員可罰6000至3萬元罰緩，限期改善，若未改善則處以1個月至1年停業處分，這些行政罰追訴期是3年，本案仍在效期內。

(中時 )