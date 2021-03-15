SBL裕隆大前鋒周柏臣14日晚間在臉書粉專宣布結婚了，「就在週年紀念日的今天發生一件重大的事情，就是我們倆牽著手走進戶政事務所登記結婚了。親愛的雖然我不是多麼的有才華，也不是那麼的細心浪漫，但妳願意陪我走上這條路，我很感謝老天爺把妳帶來給我，相信我們未來都能一直保持著幸福一起度過這人生的下半場。」

就在週年紀念日的今天發生一件重大的事情，就是我們倆牽著手走進戶政事務所登記結婚了🎉🎉 親愛的雖然我不是多麼的有才華，也不是那麼的細心浪漫，但妳願意陪我走上這條路，我很感謝老天爺把妳帶來給我，相信我們未來都能一直保持著幸福一起度過這人生的下半場。 最後要謝謝這些百忙之中抽空來當證人的朋友們，在你們的見證之下我和珮瑄一定會有幸福美滿家庭，然後！我結婚了！😁😁 #周太太 由周柏臣發佈於 2021年3月14日 星期日

「鋼鐵人」周柏臣與前一位女友交往長達10年，但在2016年曾經爆出醉毆女友的醜聞，兩人在電梯發生爭吵，周抓著她頭髮去撞牆。她到派出所備案，遭國內媒體以頭版頭條報導。周隔日酒醒後向她道歉，她沒有提告，但周仍被球團以傷害公眾形象為由重罰10萬元。

然而這些都過去了，周柏臣的新婚嬌妻與他交往滿1年就修成正果，這天也是白色情人節。周在臉書貼出多張大合影，以及單獨與妻子的甜蜜照，感謝外界朋友給予的祝福。「最後要謝謝這些百忙之中抽空來當證人的朋友們，在你們的見證之下我和珮瑄一定會有幸福美滿家庭，然後！我結婚了！」

周柏臣的老婆吳珮瑄也遭網友起底，她綽號「吳俏妞」IG上擁有6萬名粉絲，還曾因看職棒時流出一段11秒超胸激震影片暴紅，吳俏妞對於自己的身材也很有自信，在IG上能看到吳俏妞穿著低胸背心運動及拍照，也不時的PO出與周柏臣放閃照。

因為前往登記結婚，14日裕隆納智捷對戰台啤，周柏臣就沒有上場，裕隆下半場遭到台啤洋將米勒大爆發而輸球。此外裕隆的克里斯馬斯、林宜輝也缺陣，周接下來還可能辦喜宴。★中時新聞網關心您：未成年者請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康！

(中時新聞網)