新北市刑大今（15日）清晨5時許，再度逮捕36歲寶和會組長劉志強。（葉書宏攝）

新北市刑大偵辦館長陳之漢槍擊案，專案小組追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，去年3波掃蕩寶和會後，今（15日）清晨5時許，在三重區民宅再度逮捕36歲寶和會組長劉志強，劉嫌身上僅剩下數千元，逃逸期間以汽車旅館、日租套房為家。

檢警偵辦館長槍擊案，去年3波掃蕩寶和會，其中寶和會組長劉志強聽聞檢警大力掃蕩，立即逃逸四處躲藏，隨時做好「跑路」準備，隨身攜帶護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。

新北市刑大蒐證多時，今（15日）清晨5時許前往三重區某民宅逮捕劉嫌，劉嫌當時隔著玻璃門發現警方上門，還一度要從後門逃逸，警方前後門包抄，乖乖就逮。

據悉，劉嫌逃逸期間以大台北地區汽車旅館、日租套房為家，偶爾會到朋友住家借宿，多次轉換住宿地點躲避警方查緝，甚至外出都會有專責小弟接應，行蹤相當小心。訊後今（15日）依違反《組織犯罪防制條例》、擄人勒贖、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警察局強調，掃蕩黑道幫派絕不間斷，將持續貫徹警政署全力打擊黑幫，溯源刨根並斷絕金流之決心，除惡務盡嚴加究辦，以維護市民生命財產安全。

(中時 )